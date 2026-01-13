Ричмонд
Мэр Омска Шелест: УДХБ пробивает от снега центральные дороги и выходит на второстепенные

После снегопада в Омске на уборку дорог выехало более 200 единиц техники.

Источник: Агентство «Москва»

Во вторник, 13 января 2026 года, мэр Омска Сергей Шелест сообщил о ходе работы УДХБ по устранению последствий мощного снегопада, что днем ранее засыпал город снегом.

Традиционно дорожники начинают пробивку центральных дорог, где сконцентрирован основной транспортный поток города.

«Проводится очистка от снега и льда остановок и пешеходных переходов по ул.: Бетховена, Южная, Мельничная, Туполева, Взлетная, Иртышская набережная, Карла Маркса, Лобкова, Труда, Романенко, 50 лет ВЛКСМ, проспект Мира, Красный путь, Нефтезаводская, Орджоникидзе, Герцена, 7-я Северная и по многим другим адресам», — сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

По заверершению забора снежных масс с основных артерий, дорожники перейдут на второстепенные участки.

Параллельно на улицах города выполняется поочередное механизированное прометание, очистка общественных территорий, в том числе и остановочных комплексов. Заявляется, что на момент публикации материала инфраструктуру мегаполиса обслуживает более 200 единиц техники и около 210 рабочих.