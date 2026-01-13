Мэр Омска Шелест: УДХБ пробивает от снега центральные дороги и выходит на второстепенные

Параллельно на улицах города выполняется поочередное механизированное прометание, очистка общественных территорий, в том числе и остановочных комплексов. Заявляется, что на момент публикации материала инфраструктуру мегаполиса обслуживает более 200 единиц техники и около 210 рабочих.