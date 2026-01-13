Новосибирцы могут получить штраф за самодельные снежные горки с 1 февраля 2026

Жители Новосибирска, привыкшие строить во дворах стихийные снежные горки, могут столкнуться с административной ответственностью. Поводом послужит новый ГОСТ, который вступит в силу с 1 февраля 2026 года и официально определит тюбинговые горки как «специально оборудованный склон для скоростного спуска», сообщает издание «Горсайт».
Как пояснил юрист правозащитного центра «Алмаз-Новосибирск» Андрей Петров, согласно грядущему документу, безопасный спуск должен иметь бортики и угол наклона не более 20 градусов. Критически важно, чтобы трасса не вела к водоёму, дереву, дороге или иному опасному препятствию. Пока эти нормы носят рекомендательный характер, но игнорирование их может привести к серьёзным последствиям.
Главная опасность для создателей самодельных трасс — риск причинения вреда здоровью. Если на такой горке кто-то получит травму, строителей могут привлечь к гражданско-правовой ответственности с обязательством возместить ущерб. Кроме того, сооружение во дворе многоэтажки высотой более 40 сантиметров может быть расценено как незаконный аттракцион, что грозит административным штрафом до двух тысяч рублей.