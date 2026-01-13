Новосибирцы могут получить штраф за самодельные снежные горки с 1 февраля 2026

Главная опасность для создателей самодельных трасс — риск причинения вреда здоровью. Если на такой горке кто-то получит травму, строителей могут привлечь к гражданско-правовой ответственности с обязательством возместить ущерб. Кроме того, сооружение во дворе многоэтажки высотой более 40 сантиметров может быть расценено как незаконный аттракцион, что грозит административным штрафом до двух тысяч рублей.