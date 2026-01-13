Ричмонд
Продюсер из Новосибирска предсказал конец эры нейросетей в музыке

Взрывную популярность ИИ-хитов продюсер объясняет необычным креативом.

Источник: Om1 Новосибирск

Музыкальный продюсер из Новосибирска Юрий Турцев прокомментировал текущую ситуацию в индустрии, связанную с ростом числа треков, созданных нейросетями. По мнению эксперта, несмотря на временный успех ИИ-контента в чартах, рынок вскоре ждёт возвращение к «живому» звуку.

«Хорошо сделанные ИИ-треки очень трудно отличить от обычной песни, только профессионал сразу может понять, что песню сделала нейросеть», — отметил собеседник издания.

Взрывную популярность ИИ-хитов продюсер объясняет эффектом «разрыва шаблона» и необычным креативом, который быстро вирусится, но имеет краткосрочный потенциал. Одной из главных проблем индустрии Турцев называет вопросы авторского права.

По его словам, популярные сервисы в договорах указывают, что платная подписка не гарантирует стопроцентного обладания правами на контент. Нарушение этих условий чревато серьёзными судебными разбирательствами.

Эксперт полагает, что массовое увлечение нейросетями в музыке продлится ещё около года. В дальнейшем тренд сменится на «живое» исполнение, возможно, даже в винтажном стиле или намеренно неидеальном качестве. Именно это станет для слушателя подтверждением того, что за произведением стоит реальный человек, а не алгоритм.

На вопрос о возможности выпуска ИИ-хита под собственным именем продюсер ответил категорическим отказом. Основной преградой он считает необходимость живых выступлений: «Вживую будет неловко, если люди поймут, что ты не можешь так сделать».

По мнению Турцева, несоответствие сгенерированного в студии результата реальным возможностям артиста на сцене дискредитирует исполнителя.

Композитор заметил, что на момент публикации материала на одном из популярных стриминговых сервисов в РФ первую позицию чарта занимает созданная с помощью ИИ песня «Ворона», опубликованная артистом Кэнни. Девятое место чарта — трек «На мурмулях» также занимает ИИ-хит.