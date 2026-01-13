Продюсер из Новосибирска предсказал конец эры нейросетей в музыке

Эксперт полагает, что массовое увлечение нейросетями в музыке продлится ещё около года. В дальнейшем тренд сменится на «живое» исполнение, возможно, даже в винтажном стиле или намеренно неидеальном качестве. Именно это станет для слушателя подтверждением того, что за произведением стоит реальный человек, а не алгоритм.