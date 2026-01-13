Шофер из Башкирии погиб страшной смертью: его дети через суд получили полмиллиона рублей

В башкирском городе Белебее прокуратура добилась взыскания с работодателя компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетних детей сотрудника, погибшего в дорожно-транспортном происшествии во время работы.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки, проведенной Белебеевской межрайонной прокуратурой, выяснилось, что мужчина работал водителем грузовика в ООО «Северная Нива Башкирия». В августе 2024 года он погиб на автодороге М «Каспий»-Октябрьское-Новохоперск.
Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в пользу двоих детей погибшего. Суд полностью удовлетворил требования прокурора и обязал ответчика выплатить семье 500 тысяч рублей.
