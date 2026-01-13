Шевченко и Путинцева вышли во второй круг Adelaide International-2026

И Юлия, и Александр пробились в основную сетку Аделаиды, одержав по две победы в квалификации. Путинцева поочередно победила 15-летнюю австралийку Тори Расселл (1482) 6:4, 6:1 и чешку Мари Бузкову (45) — 6:4, 7:6 (7:0). Шевченко обыграл испанца Карлоса Табернера (98) — 6:3, 6:2 и австрийца Филипа Мисолича (82) — 7:5, 6:3.
Поединок с Джумхуром, значительно превосходившим его в рейтинге, казахстанец начал с 0:4. Ценой огромных усилий Шевченко удалось сделать два ответных брейка — 4:4. Однако в последних геймах сета удача улыбнулась Дамиру — 6:4.
Во второй партии обмен брейками продолжился. Решающий, при счете 5:4, сделал Александр. В третьем сете оппоненты изо всех сил держали свою подачу, но в 12-м гейме Шевченко удалось взять чужую. 6:5 по брейкам, 7:1 по эйсам, 106:96 по всем выигранным очкам, 4:6, 6:4, 7:5 — общий счет. Для победы нашему теннисисту понадобилось почти 2,5 часа.
За четвертьфинал Шевченко поборется с победителем поединка американца Итана Куинна (78) с венгром Мартоном Фучовичем (55).
Путинцева в Аделаиде с соотечественницей Фучовича уже сыграла. Сделав по брейку в каждом сете, Юлия за полтора часа обыграла Далму Галфи — 6:4, 6:4. В ⅛ финале казахстанке предстоит матч с Эммой Наваррой из США. 15-я ракетка мира на старте не оставила шансов 17-летней австралийке Эмерсон Джонс (155) — 6:3, 6:3.
В сентябре прошлого года Путинцева в составе сборной Казахстана проиграла Наварро 5:7, 6:2, 6:7 (6:8) матч Кубка Билли Джин Кинг. Ни до, ни после соперницы на корте не встречались.
Компанию Шевченко и Путинцевой составляет в Аделаиде Анна Данилина (14). В первом круге казахстанка с сербкой Александрой Крунич (17) в упорной борьбе одолела чешскую пару Тереза Валентова (652)/Маркета Вондроушова (142) — 6:3, 6:7 (5:7), 11:9.
Соревнования Adelaide International, проходящие с 2020 года, входят в число турниров на харде, предшествующих Australian Open (AO), первому мэйджору в календарном году. Женский турнир WTA с призовым фондом $1,2 млн относится к категории 500, мужской ($770 тыс.) — 250.
В разные годы турнир выигрывали серб Новак Джокович, россиянин Андрей Рублев, француз Гаэль Монфис, белоруска Арина Соболенко, Ига Свентек из Польши, австралийка Эшли Барти, Елена Остапенко из Латвии и другие. В 2022 году казахстанка Елена Рыбакина уступила в финале Барти — 3:6, 2:6.
Действующими победителями Adelaide International являются Феликс Оже-Альяссим (7) и Мэдисон Кис (9). Канадец в нынешнем турнире участия не принимает, а американка посеяна под вторым номером.