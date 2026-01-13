Шевченко и Путинцева вышли во второй круг Adelaide International-2026

Во второй партии обмен брейками продолжился. Решающий, при счете 5:4, сделал Александр. В третьем сете оппоненты изо всех сил держали свою подачу, но в 12-м гейме Шевченко удалось взять чужую. 6:5 по брейкам, 7:1 по эйсам, 106:96 по всем выигранным очкам, 4:6, 6:4, 7:5 — общий счет. Для победы нашему теннисисту понадобилось почти 2,5 часа.