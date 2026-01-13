Суд в Омске взыскал с пансионата деньги за неоказанные услуги

Октябрьский районный суд Омска встал на сторону жительницы города, чья пожилая мать скончалась вскоре после заселения в частный пансионат. Истица заключила договор с ООО «Здравница Алтая» на уход за 95-летней родственницей и заплатила 28 тысяч рублей за месяц проживания.
Однако через несколько дней её мать умерла. Женщина обратилась в пансионат с просьбой вернуть деньги за оставшийся период, но получила отказ. В судебном заседании представитель «Здравницы Алтая» частично признал требования, согласившись вернуть 24 тысячи рублей за дни, когда услуги не оказывались, и внёс эти деньги на депозит суда.
Окончательным решением суд постановил взыскать с компании уже 33,5 тысячи рублей. В эту сумму вошли средства за неоказанные услуги, компенсация морального вреда и штраф. При этом в иске к другому ответчику — ООО «Гармония», которое лишь принимало платёж, было отказано.