Пернатые нонконформисты: цапли отказались от перелета и решили зимовать во Владивостоке

Птицы обосновались у незамерзающего водоема в районе Второй речки и чувствуют себя прекрасно.

Источник: PrimaMedia.ru

Необычное соседство удивило жителей Владивостока: несколько серых цапель, вопреки своим миграционным инстинктам, решили провести зиму в краевой столице. Птиц уже несколько недель регулярно наблюдают у одного из водоемов в районе Второй речки, где они, похоже, нашли все необходимое для жизни в холодный сезон.

Такое поведение для этих птиц большая редкость. Обычно с наступлением холодов цапли отправляются в долгий перелет. Но, похоже, в этом году несколько особей решили изменить традиции.

Напомним, что недавно лебедь-кликун намеренно остался на зимовку поселке Тимофеевка Ольгинского района. Местные жители беспокоились за пернатого интроверта, однако эксперты уверены, что это нормальное явление, и поводов для тревоги нет.