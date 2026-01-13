Пернатые нонконформисты: цапли отказались от перелета и решили зимовать во Владивостоке

Необычное соседство удивило жителей Владивостока: несколько серых цапель, вопреки своим миграционным инстинктам, решили провести зиму в краевой столице. Птиц уже несколько недель регулярно наблюдают у одного из водоемов в районе Второй речки, где они, похоже, нашли все необходимое для жизни в холодный сезон.
Такое поведение для этих птиц большая редкость. Обычно с наступлением холодов цапли отправляются в долгий перелет. Но, похоже, в этом году несколько особей решили изменить традиции.
Напомним, что недавно лебедь-кликун намеренно остался на зимовку поселке Тимофеевка Ольгинского района. Местные жители беспокоились за пернатого интроверта, однако эксперты уверены, что это нормальное явление, и поводов для тревоги нет.