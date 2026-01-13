Ги Буше заявил, что хоккеиста «Авангарда» атаковало привидение

Омский «Авангард» ближайшие матчи проведёт без одного из своих форвардов. Нападающий Александр Волков не сможет принять участие в играх из-за травмы, которую он получил во время матча с «Ак Барсом» 6 января.
По словам главного тренера «Авангарда» Ги Буше, хоккеиста атаковало «привидение» — так наставник «ястребов» отшутился на судейское решение.
«Его грязно толкнули в прошлой игре, и эпизод остался без штрафа. Не знаю, возможно, его ударило привидение», — сказал Буше.
Напомним, что во время матча Волков несколько раз сталкивался с игроком «Ак Барса», бывшим хоккеистом «Авангарда» Кириллом Семёновым. После одного из таких эпизодов Волков ушёл в раздевалку и уже не появлялся на льду. Однако судьи не увидели нарушения правил в действиях Семёнова.
По оценке Буше, Волков пропустит около трёх месяцев. Точные сроки восстановления игрока пока не озвучены.