Ги Буше заявил, что хоккеиста «Авангарда» атаковало привидение

Из-за удара, который никто из судей не увидел, форвард оказался в лазарете примерно на три месяца.

Источник: Om1 Омск

Омский «Авангард» ближайшие матчи проведёт без одного из своих форвардов. Нападающий Александр Волков не сможет принять участие в играх из-за травмы, которую он получил во время матча с «Ак Барсом» 6 января.

По словам главного тренера «Авангарда» Ги Буше, хоккеиста атаковало «привидение» — так наставник «ястребов» отшутился на судейское решение.

«Его грязно толкнули в прошлой игре, и эпизод остался без штрафа. Не знаю, возможно, его ударило привидение», — сказал Буше.

Напомним, что во время матча Волков несколько раз сталкивался с игроком «Ак Барса», бывшим хоккеистом «Авангарда» Кириллом Семёновым. После одного из таких эпизодов Волков ушёл в раздевалку и уже не появлялся на льду. Однако судьи не увидели нарушения правил в действиях Семёнова.

По оценке Буше, Волков пропустит около трёх месяцев. Точные сроки восстановления игрока пока не озвучены.