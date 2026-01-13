В двух районах Ростова из-за порывов ограничили подачу холодной воды

13 января на нескольких улицах в двух районах Ростова-на-Дону из-за порывов временно ограничили подачу холодной воды. Об этом сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики.
В Кировском районе города восстановительные работы потребовались на улице Пушкинской. Сложности с водой коснулись домов на нечетной стороне Пушкинской, от переулка Журавлева до проспекта Кировского.
В Ворошиловском районе порыв произошел на бульваре Комарова. В связи с этим холодное водоснабжение ограничено на Комарова, 15/14, 14/1, 15/1, 12/1, 14/2, 19б, 21а.
Ремонт ведут специалисты АО «Ростовводоканал». Восстановить подачу воды планируют до 18 часов 13 января 2026 года.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.