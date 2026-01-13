Ричмонд
В Казани 15 января временно ограничат движение по ряду улиц Вахитовского района

В Казани 15 января частично ограничат движение транспорта по ряду улиц Вахитовского района в связи с подготовкой и проведением коллегии Следственного управления Следственного комитета РФ по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Соответствующее постановление исполнительного комитета опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Движение временно ограничат на участках улиц Пушкина, Театральной и Карла Маркса.

С 10:00 до 15:00 при необходимости временно перекроют движение на следующих участках:

ул. Пушкина, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной (в обоих направлениях); ул. Театральная, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной (в обоих направлениях).

Также для движения будет перекрыта парковка по ул. Карла Маркса, на участке от ул. Пушкина до ул. Театральной.