Жителю Башкирии пришлось ответить за оскорбление женщины в интернете: недавно ему вынесли приговор

Прокуратура Благоварского района Башкирии привлекла к административной ответственности местного жителя за оскорбление в мессенджере. Поводом для проверки послужило обращение потерпевшей женщины.
По данным пресс-службы надзорного ведомства, в минувшем августе 61-летний мужчина, используя чужой номер телефона, в ходе переписки в одном из мессенджеров оскорбил свою знакомую.
Прокуратура возбудила на него дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление». Мировой судья рассмотрел материалы и назначил нарушителю штраф в три тысячи рублей.
