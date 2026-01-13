Ричмонд
Жителю Башкирии пришлось ответить за оскорбление женщины в интернете: недавно ему вынесли приговор

Жителю Башкирии вынесли приговор за оскорбление женщины в мессенджере.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Благоварского района Башкирии привлекла к административной ответственности местного жителя за оскорбление в мессенджере. Поводом для проверки послужило обращение потерпевшей женщины.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в минувшем августе 61-летний мужчина, используя чужой номер телефона, в ходе переписки в одном из мессенджеров оскорбил свою знакомую.

Прокуратура возбудила на него дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление». Мировой судья рассмотрел материалы и назначил нарушителю штраф в три тысячи рублей.

