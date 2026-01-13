Ричмонд
В Омске УДХБ усиленно убирает снег в центре, городке Нефтяников и Чкаловском

Также в зоне особого внимания и Кировский округ.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Омска Сергей Шелест во вторник, 13 января, сообщил на своем Телеграм-канале, что бригады городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства сейчас работают над уборкой от снега в усиленном режиме. В том числе и круглосуточно.

«Проводится очистка от снега и льда остановок и пешеходных переходов по ул.: Бетховена, Южная, Мельничная, Туполева, Взлетная, Иртышская набережная, Карла Маркса, Лобкова, Труда, Романенко, 50 лет ВЛКСМ, проспект Мира, Красный путь, Нефтезаводская, Орджоникидзе, Герцена, 7-я Северная и по многим другим адресам», — уточнил мэр.

Также Шелест отметил, что на улицах ведут механизированное прометание, очистка общественных территорий и другие виды работ. На сегодня в этом задействовано больше 200 единиц техники и около 210 рабочих.

Ранее мы писали, что мэрия Омска объявила о полной готовности к скорым сильным морозам в регионе.