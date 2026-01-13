Нейрофизиологи подтвердили теорию о формировании навыков чтения

При этом мозг детей тратил значительно больше времени и ресурсов на обработку этих стимулов, а также задействовал в этом процессе и зрительные регионы в затылочной коре. Также дети тратили примерно одинаковое количество времени на обработку редких слов и вымышленных слов, что говорит о том, что автоматический способ чтения у них еще не закончил формироваться. Это свидетельствует о том, что базовые механизмы чтения формируются у детей рано, но постепенно становятся более экономными, точными и быстрыми, подытожили исследователи.