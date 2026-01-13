В ВолгГМУ приняли 689 иностранных студентов, больше всех из Ирана и Индии

В 2025 году Волгоградский государственный медицинский университет принял на первый курс 689 иностранных студентов.
В вузе рассказали, что это на 29 человек больше, чем годом ранее, и полностью соответствует плану по программам специалитета — 575 мест были распределены полностью.
Всего университет получил 1 260 заявлений от абитуриентов из других стран, но зачислили тех, кто прошел все экзамены и собеседования. Лидерами по числу поступивших стали студенты из Ирана, Индии, Туркменистана, Малайзии, Китая и Марокко.
Для Волгограда это важно не только как показатель международного авторитета университета, но и как фактор культурного обмена — на кампусе появляются новые языки, традиции и возможности для совместных проектов.
