В ВолгГМУ приняли 689 иностранных студентов, больше всех из Ирана и Индии

Число иностранных студентов выше, чем в прошлом году.

Источник: Аргументы и факты

В 2025 году Волгоградский государственный медицинский университет принял на первый курс 689 иностранных студентов.

В вузе рассказали, что это на 29 человек больше, чем годом ранее, и полностью соответствует плану по программам специалитета — 575 мест были распределены полностью.

Всего университет получил 1 260 заявлений от абитуриентов из других стран, но зачислили тех, кто прошел все экзамены и собеседования. Лидерами по числу поступивших стали студенты из Ирана, Индии, Туркменистана, Малайзии, Китая и Марокко.

Для Волгограда это важно не только как показатель международного авторитета университета, но и как фактор культурного обмена — на кампусе появляются новые языки, традиции и возможности для совместных проектов.

Ранее сообщалось о баллах ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году.