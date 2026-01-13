Ричмонд
В Екатеринбурге подняли стоимость проезда на городской электричке

В Екатеринбурге проезд в городской электричке стал дороже.

Источник: Комсомольская правда

Теперь за проезд в пригородных поездах без пересадки в пределах городской агломерации обойдется пассажирам в 44 рубля вместо 40 рублей. На сегодняшний день в зону Единого городского тарифа входит 48 станций и остановок.

«КП-Екатеринбург» в пресс-службе Свердловской пригородной компании ответили, что стоимость проезда определяется на основании постановления региональной энергетической комиссии. Согласно документу от 18 декабря 2025 года, предельные тарифы и плата за проезд вступили в силу еще 1 января 2026 года.

Схема станций и остановок в зоне Единого городского тарифа. Фото: Свердловская пригородная компания.

Напомним, что 1 ноября 2026 года в Екатеринбурге повысили стоимость проезда на общественном транспорте. Теперь стоимость одной поездки составляет 42 рубля вместо 33 рублей.

Кроме этого, 1 января 2026 года в общественном транспорте перестала действовать скидка на проезд при оплате через СБП. До 31 декабря 2025 года пассажиры, оплачивая проезд по QR-коду, могли сэкономить 9 рублей.

На проезде можно сэкономить, купив безлимитный проездной. Ранее его стоимость составляла 2500 рублей, но с 1 ноября 2025 года цену снизили до 1500 рублей.