От 9000 до 45 000 рублей. Депутат назвал возможные суммы штрафов за плохой интернет в Беларуси

В Беларуси депутаты работают над проектом закона, который вводит серьезные штрафы за медленный интернет. Депутат отметил, что в первом чтении максимальные штрафы для юрлиц были прописаны до 1000 базовых величин, или до 45 000 рублей (в январе 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей), а для ИП — до 200 базовых величин, или до 9000 рублей.