От 9000 до 45 000 рублей. Депутат назвал возможные суммы штрафов за плохой интернет в Беларуси

Председатель постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Палаты представителей Национального собрания Юрий Панфилов в эфире телеканала СТВ раскрыл возможные суммы штрафов за плохой интернет в Беларуси.
В Беларуси депутаты работают над проектом закона, который вводит серьезные штрафы за медленный интернет. Депутат отметил, что в первом чтении максимальные штрафы для юрлиц были прописаны до 1000 базовых величин, или до 45 000 рублей (в январе 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей), а для ИП — до 200 базовых величин, или до 9000 рублей.
— Если качество связи не исполняется, а БелГИЭ делает замеры по всей стране, тогда оператору выставляют претензии. В случае невыполнения, может привлекаться к ответственности, согласно части 2 статьи 23.1 КоАП, — пояснил Юрий Панфилов.