В Башкирии проиндексировали страховые пенсии: в СФР рассказали, насколько сильно

В результате средний размер страховой пенсии по старости в республике достиг 25 682 рублей. Одновременно были увеличены на тот же процент стоимость индивидуального пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Теперь один пенсионный коэффициент стоит 156,76 рублей (было 145,69), а фиксированная выплата составляет 9 584,69 рублей (ранее — 8 907,70).