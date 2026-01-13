В Башкирии проиндексировали страховые пенсии: в СФР рассказали, насколько сильно

С 1 января этого года в Башкирии повысили страховые пенсии. Как сообщает региональное отделение Социального фонда России, была проведена индексация выплат на 7,6%. Повышение коснулось более одного миллиона пенсионеров, получающих страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца.
В результате средний размер страховой пенсии по старости в республике достиг 25 682 рублей. Одновременно были увеличены на тот же процент стоимость индивидуального пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Теперь один пенсионный коэффициент стоит 156,76 рублей (было 145,69), а фиксированная выплата составляет 9 584,69 рублей (ранее — 8 907,70).
Выплата пенсий за январь в новом, повышенном размере производится по установленному графику: через отделения «Почты России» — с 3 по 25 января, на банковские счета пенсионеров — 21 и 23 января. Для жителей, традиционно получающих пенсию 12 числа каждого месяца, средства были перечислены досрочно — еще 30 декабря 2025 года.
