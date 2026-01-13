Москва требует немедленного освобождения археолога Бутягина — МИД

«12 января в МИД России был вызван посол Польши в Российской Федерации Кшиштоф Краевский, которому выражен решительный протест в связи с задержанием в декабре 2025 года в Варшаве известного российского археолога Александра Бутягина по запросу Киева», — сказано в заявлении.
Краевскому указано, что обвинения киевского режима носят абсурдный характер и связаны с научной деятельностью Бутягина в рамках Мирмекийской археологической экспедиции в Крыму — неотъемлемой части Российской Федерации. В МИД отметили откровенно политизированный и спекулятивный характер преследования российского ученого и подчеркнули, что украинский запрос по линии Интерпола реализован не был, а непосредственно перед арестом в Польше Бутягин беспрепятственно посетил ряд европейских государств.
Все обнаруженные находки передавались в Восточно-Крымский музей-заповедник, приумножая культурное достояние народов Крыма.
«Подчеркнуто, что Российская Федерация требует немедленного освобождения российского гражданина и отказа от его передачи в руки, не имеющей ничего общего с правосудием карательной машины киевского режима», — сообщили в министерстве.
11 декабря стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа задержан в Польше по запросу Украины за раскопки в Крыму. Российского археолога подозревают «в уничтожении объектов крымского культурного наследия» с «ущербом» более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей — ред.). В СМИ Польши уточнялось, что ученый задержан 4 декабря.
По словам директора Восточно-Крымского музея-заповедника заявление по поводу задержания Бутягина направлено министру юстиции — генеральному прокурору Польши. Государственный Эрмитаж надеется на справедливое решение суда в Варшаве.
При этом Бутягин работает в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. С 1999 года он получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории Республики.
15 ноября генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину. Его подозревают в «незаконных раскопках без официального разрешения» и «разрушении памятника» археологии.
Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.
8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Варшавский окружной суд продлил арест археологу до 4 марта.