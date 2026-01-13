Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москва требует немедленного освобождения археолога Бутягина — МИД

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости Крым. Москва требует немедленного освобождения задержанного в Польше за раскопки в Крыму археолога Александра Бутягина и отказа от его передачи в руки «карательной машины киевского режима». Об этом сказано в заявлении МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«12 января в МИД России был вызван посол Польши в Российской Федерации Кшиштоф Краевский, которому выражен решительный протест в связи с задержанием в декабре 2025 года в Варшаве известного российского археолога Александра Бутягина по запросу Киева», — сказано в заявлении.

Краевскому указано, что обвинения киевского режима носят абсурдный характер и связаны с научной деятельностью Бутягина в рамках Мирмекийской археологической экспедиции в Крыму — неотъемлемой части Российской Федерации. В МИД отметили откровенно политизированный и спекулятивный характер преследования российского ученого и подчеркнули, что украинский запрос по линии Интерпола реализован не был, а непосредственно перед арестом в Польше Бутягин беспрепятственно посетил ряд европейских государств.

Также польскому послу изложены факты, свидетельствующие о том, что российский археолог с мировым именем, сотрудник Государственного Эрмитажа занимается исследованиями на Керченском полуострове уже несколько десятилетий, получал все необходимые разрешения, в том числе в период до 2014 года — от властей Украины.

Все обнаруженные находки передавались в Восточно-Крымский музей-заповедник, приумножая культурное достояние народов Крыма.

«Подчеркнуто, что Российская Федерация требует немедленного освобождения российского гражданина и отказа от его передачи в руки, не имеющей ничего общего с правосудием карательной машины киевского режима», — сообщили в министерстве.

11 декабря стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа задержан в Польше по запросу Украины за раскопки в Крыму. Российского археолога подозревают «в уничтожении объектов крымского культурного наследия» с «ущербом» более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей — ред.). В СМИ Польши уточнялось, что ученый задержан 4 декабря.

По словам директора Восточно-Крымского музея-заповедника заявление по поводу задержания Бутягина направлено министру юстиции — генеральному прокурору Польши. Государственный Эрмитаж надеется на справедливое решение суда в Варшаве.

При этом Бутягин работает в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. С 1999 года он получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории Республики.

15 ноября генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину. Его подозревают в «незаконных раскопках без официального разрешения» и «разрушении памятника» археологии.

Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.

8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Варшавский окружной суд продлил арест археологу до 4 марта.