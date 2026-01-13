В нацпарке «Виштынецкий» ввели штрафы за нарушения

Протоколы оформляются в соответствии с КоАП РФ. Их рассмотрение будет проходить еженедельно по адресу: поселок Пугачёво, улица Озёрная, дом 9. При этом на каждый вид правонарушения составляется отдельный протокол. Средства, полученные от уплаты штрафов, поступают на счет регионального управления Росприроднадзора и направляются на природоохранные мероприятия.