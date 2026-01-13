В нацпарке «Виштынецкий» ввели штрафы за нарушения

С января 2026 года в национальном парке «Виштынецкий» за нарушение установленных правил посетителям могут назначать не только предупреждения, но и штрафы. Положение о нацпарке утверждено, и у государственных инспекторов появились полномочия составлять административные протоколы, сообщила пресс-служба национального парка.
Протоколы оформляются в соответствии с КоАП РФ. Их рассмотрение будет проходить еженедельно по адресу: поселок Пугачёво, улица Озёрная, дом 9. При этом на каждый вид правонарушения составляется отдельный протокол. Средства, полученные от уплаты штрафов, поступают на счет регионального управления Росприроднадзора и направляются на природоохранные мероприятия.
С правилами пребывания на территории национального парка можно ознакомиться на официальном сайте учреждения.
Положение о национальном парке «Виштынецкий» было утверждено Минюстом РФ 29 декабря 2025 года. Как ранее сообщала пресс-служба нацпарка, сам документ Минприроды РФ утвердило еще 1 октября.
«В Положении четко определены права и обязанности национального парка в рамках его деятельности. Документ позволит создать план рекреационного развития территории, утвердить правила посещения, начать паспортизацию экологических троп и разработать правила рыболовства», — сообщила представитель нацпарка Ольга Большакова.
Ранее директор нацпарка «Куршская коса», в ведении которого находится и «Виштынецкий», Анатолий Калина отмечал, что до юридического оформления администрация не могла ввести полноценный контрольно-пропускной режим. При этом перекрывать дороги шлагбаумами руководство парка не планирует.
Национальный парк «Виштынецкий» был создан постановлением правительства РФ 1 апреля 2024 года. В 2025 году в нацпарке должна была заработать электронная пропускная система. Ранее сообщалось, что посещение территории может стать платным — стоимость входного билета не должна превышать 300 рублей.