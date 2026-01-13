Эксперт рассказал, как ездить по снежным трассам Башкирии

«Плавно отпускайте педаль газа, плавно тормозите, плавно поворачивайте. Это снижает риск заноса. Стоит следить за дистанцией и обзором: смотрите дальше вперед, оценивая ситуацию на несколько машин впереди. Начинайте замедляться раньше, особенно перед перекрестками, остановками общественного транспорта или постами ДПС — там покрытие часто более скользкое. Помните: если видимость снизилась у вас, она снизилась и у всех вокруг. Зимой бороться приходится не только со снегом, но и с тем, что он делает с вашим обзором. На стекло включайте кондиционер для борьбы с запотеванием. Следите за чистотой стекол и за тем, чтобы снег и лед не мешали работе дворников. В туман расстояние обманчиво — кажется, что автомобиль дальше, чем есть на самом деле. Используйте противотуманные фары, но никогда не включайте дальний свет — он создает световую стену», — предупреждает инструктор.