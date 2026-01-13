Эксперт рассказал, как ездить по снежным трассам Башкирии

Зима — серьезное испытание даже для опытных водителей. Снегопад, гололед, метель и короткий световой день превращают привычную дорогу в полосу препятствий.
«Главный принцип зимнего вождения: все делать медленнее и плавнее, чем обычно. Во время снегопада на дороге интуитивно хочется ехать медленнее — и это правильно. Но снижать скорость нужно заранее и мягко, без резких торможений», — рассказал «Башинформу» инструктор по защитному вождению Олег Чайкин.
Любое резкое движение — поворот, нажатие на газ или тормоз — может нарушить сцепление шин с дорогой.
«Плавно отпускайте педаль газа, плавно тормозите, плавно поворачивайте. Это снижает риск заноса. Стоит следить за дистанцией и обзором: смотрите дальше вперед, оценивая ситуацию на несколько машин впереди. Начинайте замедляться раньше, особенно перед перекрестками, остановками общественного транспорта или постами ДПС — там покрытие часто более скользкое. Помните: если видимость снизилась у вас, она снизилась и у всех вокруг. Зимой бороться приходится не только со снегом, но и с тем, что он делает с вашим обзором. На стекло включайте кондиционер для борьбы с запотеванием. Следите за чистотой стекол и за тем, чтобы снег и лед не мешали работе дворников. В туман расстояние обманчиво — кажется, что автомобиль дальше, чем есть на самом деле. Используйте противотуманные фары, но никогда не включайте дальний свет — он создает световую стену», — предупреждает инструктор.
Олег Чайкин напоминает, что на мостах, эстакадах и за пределами города покрытие может быть более опасным.
«Старайтесь не заезжать на заснеженную обочину на высокой скорости — это может спровоцировать занос», — советует эксперт.
Есть мнение, что большие автомобили безопаснее и устойчивее. Но, по словам Олега Чайкина, тяжелые внедорожники и кроссоверы хоть и увереннее разгоняются в снегу, но тормозят медленнее легковых авто.
«А в столкновении физика беспощадна: три тонны всегда “выиграют” у одной», — говорит он.
Есть нюансы и по езде в колее. Менять полосу или съезжать на обочину (которая часто скрыта снежной «бровкой») нужно очень аккуратно, с минимальной скоростью.
«Большинство современных автомобилей имеют систему курсовой устойчивости (ESC). Но если машину все же начало заносить, помните: причина — в резком маневре или ошибке водителя. Ни в коем случае не тормозите резко и не дергайте руль. Плавно сбросьте газ и корректируйте занос короткими движениями руля в сторону заноса», — говорит Олег.
В сложных условиях вся внимательность должна быть на дороге, напоминает он.
«Выключите музыку, отложите телефон. Слушайте, что происходит снаружи — звук может многое рассказать о покрытии. Сильная усталость или нервозность тоже повышают риск ошибки. Перед поездкой обойдите машину, очистите от снега фары, стекла, номер. Проверяйте давление в шинах (норма указана на стойке двери водителя или в руководстве). Помните: на спущенных или, наоборот, перекачанных шинах машина хуже управляется. Убедитесь в достаточном уровне масла, охлаждающей жидкости и незамерзайки в омывателе», — напоминает Олег.
Инструктор также напомнил о минимальном аварийном наборе, который должен быть в каждой машине.
«В багажник стоит положить пусковые провода или портативный бустер, лопату, щетку, скребок, доску под домкрат (чтобы он не провалился в снег), аварийный знак, теплые вещи, портативный аккумулятор для телефона. Всем советую перед дальней дорогой пройти технический осмотр. Проверьте ходовую часть, свечи зажигания, сделайте диагностику. Зимнее вождение — это не экстрим, а повышенная дисциплина, уважение к законам физики и готовность к неожиданностям. Снизьте скорость, увеличьте дистанцию, будьте плавны и предсказуемы. И тогда дорога, даже самая зимняя, будет для вас безопасной», — заключил эксперт.