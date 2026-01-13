Доходы в десятки миллиардов: в Башкирии назвали самые прибыльные отрасли

По итогам января-октября 2025 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Башкирии, за исключением субъектов малого предпринимательства, банков, бюджетных учреждений и некредитных финансовых организаций, составил 162,1 миллиарда рублей. Как следует из данных Башстата, это на 55,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
В отчетном периоде прибыль получили 73,3% организаций, ее сумма составила 225,1 миллиарда рублей. Убыточными оказались 26,7% компаний, совокупный убыток которых достиг 63 миллиардов рублей.
Наиболее прибыльными сферами деятельности стали:
— обрабатывающие производства — 97,4 млрд рублей (рост на 49% к январю-октябрю 2024 года);
— оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 43,4 млрд рублей (рост 99,7%);
— обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — 23,6 млрд рублей (рост 122,3%);
— транспортировка и хранение — 16 млрд рублей (рост 123,8%).
Общая задолженность организаций республики по обязательствам, включая кредиты и займы, на конец октября 2025 года достигла 1 трлн 809,7 млрд рублей. Просроченная часть долга составила 72 млрд рублей, или 4% от общей суммы. Из общей задолженности более 1,1 трлн рублей пришлось на кредиторскую задолженность, из которой просрочено 66,4 млрд рублей (5,5%). Дебиторская задолженность превысила 1,4 трлн рублей, просроченная ее часть составила 95 млрд рублей (6,7%).