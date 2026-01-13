Доходы в десятки миллиардов: в Башкирии назвали самые прибыльные отрасли

По итогам января-октября 2025 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Башкирии, за исключением субъектов малого предпринимательства, банков, бюджетных учреждений и некредитных финансовых организаций, составил 162,1 миллиарда рублей. Как следует из данных Башстата, это на 55,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.