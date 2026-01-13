В Омске решили переименовать музей в центре города

"Там уже установили современную систему отопления, заменили электрооборудование и смонтировали пожарную сигнализацию. Модернизированы системы водоснабжения и канализации, также отремонтированы два санузла — с учетом потребностей маломобильных граждан.
В выставочных залах обновлены потолки и стены. Сейчас ведётся замена окон — новые рамы выполнены из дерева для сохранения исторического облика здания", — рассказал Сергей Шелест.
По словам градоначальника, завершить строительные работы предполагается к лету. После чего начнется создание экспозиций.
При этом музее, как оказалось собираются, дать новое название, а также присвоить имя известного омского краеведа — предполагается, что в рамках новой концепции развития он будет называться «Музей семейных историй имени В. И. Селюка».
Напомним, деревянное здание, где позже разместился музей, было построено в 1911 году и известно как дом купчихи Евдокии Козьминой.
В 2006 году в нем разместился Музей городского быта, основателем которого стал Владимир Селюк. Известный краевед ушел из жизни в 2023 году.