Мэрия Новосибирска отчиталась о строительстве хоккейной коробки за 100 млн

В Кировском районе Новосибирска продолжается строительство крытой хоккейной коробки. Проект включает в себя теплые раздевалки, тренировочный зал и площадку для спорта на улице, сообщили в пресс-службе мэрии.
— Основные конструкции уже смонтированы. Сейчас производятся укладка полов, внутренняя отделка помещений и прокладка электрических коммуникаций модуля, в котором будут располагаться раздевалки, спортивный зал, административные и технические помещения. Весной начнут подключение инженерных коммуникаций, — рассказали в пресс-службе.
Мэр города отметил, что на строительство этого спортивного объекта выделено 100 млн рублей.