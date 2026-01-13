Ричмонд
Мэрия Новосибирска отчиталась о строительстве хоккейной коробки за 100 млн

Здесь будут теплые раздевалки, зал для тренировок и спортивная площадка на улице.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Новосибирска продолжается строительство крытой хоккейной коробки. Проект включает в себя теплые раздевалки, тренировочный зал и площадку для спорта на улице, сообщили в пресс-службе мэрии.

— Основные конструкции уже смонтированы. Сейчас производятся укладка полов, внутренняя отделка помещений и прокладка электрических коммуникаций модуля, в котором будут располагаться раздевалки, спортивный зал, административные и технические помещения. Весной начнут подключение инженерных коммуникаций, — рассказали в пресс-службе.

Мэр города отметил, что на строительство этого спортивного объекта выделено 100 млн рублей.