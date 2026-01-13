Показатели геомагнитной активности в 2026 году могут побить прошлогодний рекорд

Уточняется, что из первых 13 дней года 8 «оказались окрашены в желтые и красные цвета», то есть 62%. В 2025 году эта цифра составляла 169 из 365 дней, то есть 46%, что уже было рекордным значением с 2005 года. Кроме того, с начала года было уже 3 дня с магнитными бурями (23%) против 69 из 365 (18%) в прошлом году.