Власти рассказали, какие дороги отремонтируют в Калининградской области в 2026 году

В 2026 году в Калининградской области планируют отремонтировать более ста километров региональных дорог. Также приведут в порядок девять мостов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты приведут в порядок трассы в Багратионовском, Озёрском, Нестеровском, Зеленоградском, Славском и других округах. В 2026 году продолжат строительство Северного обхода и восстановление участка трассы Свобода — Юдино — Заозерное — Южное. Кроме того, запланирован ремонт восьми километров дороги Донское — Синявино — Янтарный.
В регионе рассчитывают обновить девять мостов общей протяжённостью 200 погонных метров. В их числе — сооружения в посёлке Южном Багратионовского округа и на 36-м километре Балтийской трассы, а также путепровод над железной дорогой на улице Ленинградской в Черняховске. В рамках нацпроекта продолжат строительство нового автомобильного моста через Преголю в Калининграде.
В 2025 году в регионе отремонтировали 139 километров дорог и более 200 погонных метров мостов. Специалисты оборудовали освещение в 27 посёлках, привели в порядок 12 автобусных остановок. На региональных трассах также установили 44 светофора и около четырёх тысяч дорожных знаков.