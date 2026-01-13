Власти рассказали, какие дороги отремонтируют в Калининградской области в 2026 году

В регионе рассчитывают обновить девять мостов общей протяжённостью 200 погонных метров. В их числе — сооружения в посёлке Южном Багратионовского округа и на 36-м километре Балтийской трассы, а также путепровод над железной дорогой на улице Ленинградской в Черняховске. В рамках нацпроекта продолжат строительство нового автомобильного моста через Преголю в Калининграде.