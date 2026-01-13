Специалист посоветовала, как правильно одеваться на крещенские купания

Чтобы крещенские купания прошли безопасно и комфортно, врач-педиатр Юлия Морозова из рекомендует позаботиться о правильной одежде. Как сообщает NEWS.ru, нужно взять с собой вещи на размер больше — их будет легче надеть на мокрое тело, что поможет согреться после выхода из проруби.
— Правильная экипировка — 50% успеха во время крещенских купаний. Обувь тоже важна. Нужны нескользящие, легко снимаемые сапоги или термоноски, а также шлепанцы на толстой подошве. Резиновые тапки на льду смертельно опасны, — объяснила врач.
Рекомендуется взять с собой на купания большое махровое полотенце и простыню или халат для вытирания и переодевания в укрытом месте. Также нужно иметь при себе коврик или стульчик, чтобы не стоять босыми ногами на снегу.