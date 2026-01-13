В Омске перенесли игру фарм-клуба «Авангарда» с принципиальным соперником

Матч чемпионата Всероссийской хоккейной лиги между фарм-клубами «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга» незначительно сдвинули по времени.
Об этом сообщают соцсети ХК «Омские Крылья». По обоюдному согласию сторон игра против ХК «Магнитка» начнётся 16 января в 13:00 по омскому времени. Отметим, что обычно игры буднего дня в академии «Авангарда» начинаются в 19:00.
Противостояние «Авангарда» и «Металлурга» имеет культовый статус. Игры же фарм-клубов этих команд пока не столь популярны. В рамках ВХЛ клубы встречались всего три раза: дважды побеждали «Крылья» (4:1 и 2:1 ОТ), один раз — «Магнитка» (3:0). В турнирной таблице на момент публикации этой новости омичи идут на 4-м месте, магнитогорцы — на 12-м.