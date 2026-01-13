ЕЭК продлила порог беспошлинного ввоза онлайн-покупок в €200

«Порог беспошлинного ввоза установлен на уровне 200 евро с возможностью его пересмотра в дальнейшем. В случае превышения этого значения будет взиматься таможенная пошлина в размере 5% сверх установленных на национальном уровне ставок НДС, но не менее одного евро за килограмм, со всей стоимости покупки», — говорится в сообщении.