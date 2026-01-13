В Самаре отменили торги на создание системы оплаты проезда в метро по QR-коду

В Самаре отменили торги на установку автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в метро с использованием технологии бесконтактной оплаты. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Подрядчика искал самарский метрополитен. На необходимые услуги готовы были выделить крупную сумму. Так, начальная цена контракта составляла 105 миллионов 180 тысяч рублей.
Объявление разместили 25 декабря, окончание подачи заявок запланировали на 15 января, а победителя должны были выбрать 20 января. Однако определение поставщика отменили. 13 января появилось извещение самарского департамента финансов об отмене проведения открытого конкурса.