Нарушения в школьном питании выявлены в Минске

Прокуратура Заводского района вместе с ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Заводского района города Минска» провела проверку организации питания в школах района.
В ходе инспекции были обнаружены значительные нарушения, включая несоблюдение санитарных норм персоналом столовых, нарушения в приготовлении блюд и несоответствие условий хранения продуктов установленным стандартам.
Среди самых серьезных нарушений — случаи хранения небезопасной пищи.
«В одной из проверенных школ допущено хранение небезопасной пищевой продукции (варено-копченое колбасное изделие), которое по результатам проверки изъято из обращения и возвращено изготовителю», — говорится в сообщении.
Кроме того, в столовых были зафиксированы факты несоблюдения правил личной гигиены сотрудников, несвоевременной замены оборудования, а также ненадлежащей оценки качества приготовленных блюд членами бракеражной комиссии.
Все эти факты нарушают требования к организации школьного питания, установленные санитарно-эпидемиологическими нормами.
По итогам проверки прокуратура вынесла предписание директору ГП «Комбинат школьного питания Минска» и направила поручение главному врачу Центра гигиены и эпидемиологии для подготовки дел об административных правонарушениях против руководителей столовых.
К административной ответственности были привлечены два человека, и еще три работника — к дисциплинарной и материальной ответственности.