Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарушения в школьном питании выявлены в Минске

МИНСК, 13 янв — Sputnik. Нарушения в организации школьного питания были выявлены в Заводском районе Минска, сообщили в службе информации прокуратуры столицы.

Источник: Sputnik.by

Прокуратура Заводского района вместе с ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Заводского района города Минска» провела проверку организации питания в школах района.

В ходе инспекции были обнаружены значительные нарушения, включая несоблюдение санитарных норм персоналом столовых, нарушения в приготовлении блюд и несоответствие условий хранения продуктов установленным стандартам.

Среди самых серьезных нарушений — случаи хранения небезопасной пищи.

«В одной из проверенных школ допущено хранение небезопасной пищевой продукции (варено-копченое колбасное изделие), которое по результатам проверки изъято из обращения и возвращено изготовителю», — говорится в сообщении.

Кроме того, в столовых были зафиксированы факты несоблюдения правил личной гигиены сотрудников, несвоевременной замены оборудования, а также ненадлежащей оценки качества приготовленных блюд членами бракеражной комиссии.

Все эти факты нарушают требования к организации школьного питания, установленные санитарно-эпидемиологическими нормами.

По итогам проверки прокуратура вынесла предписание директору ГП «Комбинат школьного питания Минска» и направила поручение главному врачу Центра гигиены и эпидемиологии для подготовки дел об административных правонарушениях против руководителей столовых.

К административной ответственности были привлечены два человека, и еще три работника — к дисциплинарной и материальной ответственности.