Областные власти выдали разрешение на третий этап строительства Театра оперы и балета на 950 мест. Разрешение получил фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие» 10 декабря. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.
Строительство ведется на участке с кадастровым номером 39:15:000000:19554, предназначенном под объекты культурно-досуговой деятельности. Его уточнённая площадь составляет 42 469 кв. м, а стоимость по кадастру — 49,8 млн руб. Разрешение будет действительно до 10 сентября 2027 года.
Активное строительство филиала Большого театра на Острове в Калининграде началось в 2022 году. Помимо него, комплекс на Острове включает филиалы Третьяковской галереи, Российского государственного института сценических искусств, Центральной музыкальной школы и Московской государственной академии хореографии. Заказчиком строительства выступает фонд «Национальное культурное наследие». Завершить работы в полном объёме планировалось в 2024 году, однако сроки были перенесены.
Как отмечали подрядчики, здание театра функционально разделено на две части: зрительскую и театрально-технологическую. Вторая зона помещения предназначена для творческого и административно-хозяйственного персонала, а также для обслуживания площадки. В Театре оперы и балета предусмотрены основная и малая сцены. Они обеспечивают вместимость 950 и 300 зрителей соответственно. Единовременно здание сможет принять 2087 человека, включая 837 сотрудников.
Помимо прочего, фонд «Национальное культурное наследие» получил разрешение на строительство производственно-складского комплекса на ул. Ялтинской, 66. Его появление запланировано на участках с кадастровыми номерами 39:15:133302:605 и 39:15:133302:20. Вид разрешенного использования — легкая промышленность. Площадь составляет 12 600 и 2 938 кв. м соответственно. Разрешение действительно до 26 ноября 2027 года.