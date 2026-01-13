В Бресте прокуратура проводит проверку из-за видео катания детей на тюбинге

В Бресте водитель катал детей на тюбинге — прокуратура проводит проверку. Подробности сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.
С наступлением зимы на Брестчине работники прокуратуры ведут мониторинг соблюдения требований безопасности в местах зимнего досуга.
Так, во время мониторинга соцсетей прокуратура установила, что в Бресте водитель легкового авто катал пассажиров на тюбинге, прикрепленном к транспортному средству. ГАИ начала проверку и установила водителя, которого привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров (ч.6 ст. 18.13 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).
Еще на территории Барановичского района работники межрайонной прокуратуры выявили созданные жителями самостоятельно спуски со снежных насыпей вблизи проезжей части и водных объектов. Такие же нарушения — в Пинском районе, Бресте и других регионах.
— По всем фактам приняты меры прокурорского реагирования, выполнение требований которых взято на контроль, — подчеркнули в прокуратуре.
Тем временем МЧС закроет ряд горок в Минске.
Ранее Минздрав сказал, из-за чего бьют тревогу белорусские травматологи.