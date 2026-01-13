В Бресте прокуратура проводит проверку из-за видео катания детей на тюбинге

Так, во время мониторинга соцсетей прокуратура установила, что в Бресте водитель легкового авто катал пассажиров на тюбинге, прикрепленном к транспортному средству. ГАИ начала проверку и установила водителя, которого привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров (ч.6 ст. 18.13 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).