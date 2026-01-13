В Омске ищут хозяев для оставленных на произвол судьбы шпицев

Волонтёры приюта «Омские хвостики» ищут новый дом для четырёх шпицев, которых хозяйка, со слов девушки, попросившей о помощи, оставила с пожилым бывшим мужем и уехала в Москву. Животные поступили в учреждение в крайне запущенном состоянии, сообщили зоозащитники в своей группе во ВКонтакте.
Собаки — Малыш, Кроха, Бостон и Дон — были покрыты колтунами, у некоторых клочья шерсти вырваны, глаза скрыты под свалявшейся шерстью, а на теле обнаружены опухоли.
По словам волонтёров, у Малыша — сильное воспаление дёсен и кожные раздражения, у Крохи — новообразование на животе. Бостон с рождения не видит, а у Дона диагностировали пупочную грыжу и залысину.
Сейчас собакам делают анализы и обследования, но для полноценного лечения требуются дополнительные средства и помощь специалистов.
«Необходимо немало средств и сил, чтобы помочь хоть чем-то этим ни в чём не виновным животным. Им ужасно не повезло в жизни, и вряд ли когда-то условия для них были хорошими, это явно. То, что они видели раньше, — это просто издевательство и живодёрство», — пишут зоозащитники.