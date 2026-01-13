В Сеченовском университете выявили связь между ожирением и раком

«По результатам наблюдения за 2000 пациентами была выявлена максимальная группа риска развития онкологических заболеваний. В нее вошли пациенты с признаками абдоминального ожирения, длительностью более 10 лет, имеющие сочетание двух и более компонентов метаболического синдрома, с отягощенной наследственностью, отсутствием контроля за уровнем артериального давления, холестерина, глюкозы и отсутствием постоянной медикаментозной терапии по поводу других заболеваний», — рассказал заведующий кафедрой поликлинической терапии вуза Михаил Осадчук.