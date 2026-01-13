В Сеченовском университете выявили связь между ожирением и раком

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ученые Сеченовского Университета выявили связь между ожирением и раком, в группу риска попали пациенты с данным хроническим заболеванием длительностью более 10 лет, сообщили в вузе.
«По результатам наблюдения за 2000 пациентами была выявлена максимальная группа риска развития онкологических заболеваний. В нее вошли пациенты с признаками абдоминального ожирения, длительностью более 10 лет, имеющие сочетание двух и более компонентов метаболического синдрома, с отягощенной наследственностью, отсутствием контроля за уровнем артериального давления, холестерина, глюкозы и отсутствием постоянной медикаментозной терапии по поводу других заболеваний», — рассказал заведующий кафедрой поликлинической терапии вуза Михаил Осадчук.
В университете добавили, что вероятность иметь онкологическое заболевание в большей степени проявляется у лиц, страдающих избыточным весом или ожирением первой степени с неконтролируемым высоким уровнем артериального давления, нарушениями углеводного и липидного обмена, низкой приверженностью к терапии.
«В тоже время, лица со второй и третьей степенью ожирения, успешно контролирующие свои хронические заболевания (сахарный диабет, артериальную гипертензию, ишемическую болезнь сердца) и основные параметры обмена (глюкозу, холестерин, мочевую кислоту), с высокой приверженностью к приему антигипертензивных, липидкорригирующих, сахароснижающих препаратов, демонстрируют более низкий процент заболеваемости раком», — пояснила доцент кафедры поликлинической терапии вуза Инна Васильева.