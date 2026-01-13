Ричмонд
Среднюю цену на отечественное молоко назвали в правительстве

Премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что средняя цена сырого молока составляет около 220 тенге за литр.

Источник: Курсив

«Средняя цена сырого молока составляет около 220 тенге за литр и является ключевым фактором формирования стоимости готовой продукции. Дополнительное влияние на цену оказывают расходы на энергоресурсы, упаковку, транспортировку, хранение, заработную плату, налоги и другие обязательные затраты», — сообщил он.

Отечественные предприятия перерабатывают свыше 2 млн тонн молока ежегодно. По мнению руководства страны, такой объем обеспечивает потребности населения в основных видах молочной продукции.

Всего в стране работают 182 молокоперерабатывающих предприятия мощностью свыше 2,7 млн тонн молока в год при средней загрузке около 82%. Объем производства молочной продукции выглядит следующим образом:

обработанное молоко — 631,6 тыс. тонн; сливочное масло — 32,8 тыс. тонн; кисломолочная продукция — 238 тыс. тонн; сыр и творог — 48,2 тыс. тонн.

«В то же время сохраняется импортозависимость по ряду позиций, прежде всего, по сырам и творогу. Работа по снижению этой зависимости продолжается, при этом государственная поддержка направлена на повышение загрузки перерабатывающих мощностей, развитие сырьевой базы и укрепление конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках», — отметил Бектенов.

Ранее «Курсив» писал, что продукты солидно дорожают. Цены в декабре на молоко и молочную продукцию были такими:

Молоко 2,5%:

437 тг/литр в среднем по стране; максимум в Алматы — 473 тг; минимум в Талдыкоргане — 359 тг;

Творог: от 1679 тг (Талдыкорган) до 2696 тг (Актау); Сыр твердый:

средняя цена — 5927 тг/кг; Кызылорда — 6671 тг; Конаев — 4235 тг.

Ранее «Курсив» писал, что компания «Молком-Павлодар» запустила первую в Казахстане промышленную линию по производству гипоаллергенного молока, не содержащего белок бета-казеин A1.