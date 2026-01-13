Ричмонд
Губернатор Бочаров прогулялся по новой дороге к пойме Царицы в Волгограде

Новый дорожный объект соединяет улицы Рабоче-Крестьянскую, Глубокоовражную и Симбирскую.

Источник: Администрация Волгоградской области

Глава волгоградского региона Андрей Бочаров и мэр областного центра Владимир Марченко дали старт движению по новой дороге к пойме реки Царицы. Построенный с нуля объект они посетили в ходе рабочей поездки 13 января.

«Сегодня вводим в эксплуатацию дорогу, соединяющую улицы Рабоче-Крестьянскую, Глубокоовражную и Симбирскую. Получается хорошая транспортная и пешая доступность социальных объектов и жилых комплексов», — отметил губернатор.

Двухполосную дорогу возводили в три этапа — последний завершился в канун Нового года. Главной особенностью объекта стало создание мощной подпорной стены, защищающей склоны поймы. Для удобства водителей и пешеходов установлена система освещения, для защиты жилы домов установлены шумозащитные экраны.

Дорога открывает доступ к развивающейся территории в пойме Царицы. Здесь появятся аквапарк и инновационный центр, большая парковая зона и технопарк «Сталинград», строительство которого начнется уже в 2026 году.

«Рядом планируем построить общежитие, где смогут проживать люди, реализующие свои стартапы. Здесь же будет проходить обучение в “Школе 21”. Это уникальный объект по всем показателям», — сказал глава региона.

Ранее «АиФ Волгоград» рассказывал, как Андрей Бочаров протестировал на КамАЗе мост через ВДСК.