В Казахстане массово отменили НДС на лекарства и лечение

Без налогов.
Это касается более 3000 наименований лекарственных средств. Из них 1200 препаратов для лечения редких (орфанных) и социально значимых заболеваний также освобождены от НДС при оптовой и розничной продаже. Не облагаются НДС услуги по диагностике, лечению, профилактике и реабилитации таких заболеваний. Кроме того, от налога освободили импорт фармацевтических субстанций для производства лекарств по ГОБМП и ОСМС.
«Принятое решение направлено на поддержку пациентов и повышение доступности медицинской помощи, а также на снижение финансовой нагрузки на медицинские организации и создание благоприятных условий для развития отечественной фармацевтической отрасли», — пояснили в Минздраве.
Цена в аптеках.
При этом в розничной и оптовой продаже других лекарств и медицинских изделий с января 2026 года применяется пониженная ставка НДС — 5%, а с 1 января 2027 года — 10%.
Министерство здравоохранения совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции продлило до 1 января 2027 года срок дерегулирования рецептурных лекарств. С середины 2025 года в аптеках ввели регулирование предельных цен — стоимость препаратов по 3780 позициям снизилась в среднем на 26%.
«За 2025 год было выявлено 28 фактов нарушения предельной цены и составлены протоколы административных правоотношений на сумму 5,7 млн тенге», — добавили в пресс-службе.
Лекарства.
Ранее страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продлили переходный период для регистрации медицинских изделий по национальным правилам до 31 декабря 2027 года. Ранее такой вариант должен был закончиться 31 декабря 2025 года, а с 2026 года планировался полный переход только на единые правила ЕАЭС.