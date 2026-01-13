В Казахстане массово отменили НДС на лекарства и лечение

Это касается более 3000 наименований лекарственных средств. Из них 1200 препаратов для лечения редких (орфанных) и социально значимых заболеваний также освобождены от НДС при оптовой и розничной продаже. Не облагаются НДС услуги по диагностике, лечению, профилактике и реабилитации таких заболеваний. Кроме того, от налога освободили импорт фармацевтических субстанций для производства лекарств по ГОБМП и ОСМС.