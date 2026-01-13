Жителям Башкирии придется больше платить за телефонную связь: ФАС намерен утвердить новые тарифы

Федеральная антимонопольная служба России подготовила проект приказа об утверждении предельных максимальных тарифов на ряд услуг ПАО «Башинформсвязь» на территории Башкирии на 2026 год. Документ размещен на портале нормативных правовых актов.
Проект был разработан по обращению самого оператора. Как следует из пояснительной записки, расчет новых тарифов произведен с использованием метода предельного ценообразования.
Согласно проекту, средний индекс роста тарифов на регулируемые услуги местной телефонной связи, внутризоновых соединений и передачи внутренних телеграмм для «Башинформсвязи» в 2026 году составит 4,2%. При этом по отдельным услугам повышение будет дифференцированным:
— услуги местной телефонной связи подорожают на 4,6%;
— услуги по предоставлению внутризоновых телефонных соединений — на 3,4%;
— услуга по передаче внутренней телеграммы — на 4,9%.
В то же время тариф на услугу по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи (абонентская плата) сохранится на действующем уровне, независимо от типа линии (проводная или радиолиния).
