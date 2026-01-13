Володин назвал цели СВО единственно правильными

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь — самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить «контрразведывательные мероприятия»: обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств «антиукраинской деятельности». В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне.