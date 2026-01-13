Володин назвал цели СВО единственно правильными

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Цели проведения СВО являются единственно правильными, они обеспечивают защиту безопасности России, а также прав миллионов граждан Украины, которым запретили говорить на русском языке и исповедовать православную веру, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание весенней сессии, которая станет заключительной сессией восьмого созыва палаты.
«Наш главный и безусловный приоритет — обеспечение специальной военной операции. Время еще раз показало, насколько необходимо было ее проведение. Цели СВО единственно правильные. Это защита безопасности нашей страны, а также прав миллионов граждан Украины, которым нацистский режим запретил говорить на родном русском языке, исповедовать веру отцов и дедов. История переписана, память предана, культура разрушена, государства не стало. Цели специальной военной операции должны быть достигнуты. Наша задача сделать всё для этого», — сказал Володин в ходе выступления.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь — самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить «контрразведывательные мероприятия»: обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств «антиукраинской деятельности». В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне.