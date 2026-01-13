Косачев отметил важность работы СМИ в условиях информационных войн

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев поздравил журналистов с Днем российской печати, отметив важность работы СМИ в эпоху фейков и превращения информации в оружие.
«Раньше было принято говорить о том, сколь важны СМИ в информационную эпоху. Но еще больше они важны в эпоху фейков и превращения информации в оружие», — написал политик в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил, как на основании пропагандистской лжи о «химических атаках Асада», о «российской агрессии против Грузии в августе 2008 года», о событиях в Буче или о «десятках тысяч украденных украинских детей» принимаются конкретные политические решения, вводится в заблуждение общественность, на эмоциях которой умело спекулируют информационные террористы.
«Тем нужнее ответственность каждого за сказанное и написанное слово. В этом — общее между нами, политиками и журналистами. Как и то, что и для нас, и для СМИ, важнее всего доверие людей, к которым мы обращаемся», — подчеркнул Косачев.