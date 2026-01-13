«Несет в эфире ахинею»: омичи высказались о скандале с комментатором «Авангарда»

В социальной сети «ВКонтакте» в публичной группе фанатов омского «Авангарда» разгорелась дискуссия интернет-пользователей вокруг скандала со спортивным комментатором Максимом Гречаниным.
Напомним, как сообщил казахстанский сайт «Шайба.kz», штатный комментатор омского хоккейного клуба «Авангард» Максим Гречанин позволил себе оскорбительную реплику в адрес юных игроков ХК «Астана». Слова прозвучали перед игрой 5 января 2026 года в Омске.
Произошедшее послужило поводом омичей высказывать свое мнение относительно профессиональных компетенций Гречанина.
«Ну комментатор он и правда сомнительный. Но культуру полной отмены не поддерживаю. За слова над нести ответственность, но не на всю ж жизнь», — высказался Алексей С.
Многие пользователи отметили, что вынуждены смотреть матчи на альтернативных ресурсах именно из-за претензий к комментированию Гречанина.
«Такую ахинею несет в эфире, как-то во время игры, комментируя сказал, игроки соперников мечтают о красивых джерси авы, где и как можно приобрести их, и это уровень комментатора то, что он думает все игроки мечтают играть за аву. Из-за него я давно не смотрю хоккей на 12 канале», — отметил Болат Б.
Впрочем, омичи также высказываются в поддержку ведущего.
«Под каждым постом одни и те же морализаторы. Максим сам сейчас переживает больше всех и казнит себя. Урок ему. И нам тоже. Сейчас надо поддержать…», — заявил Виталий З.
"Вот столько комментариев про то, чтобы его убрали. У всех есть выбор. Матчи транслируют по многим каналам в одно и то же время. Всем принципиально смотреть по 12 каналу, так что ли? А есть другие люди, которым нравится, как комментирует Гречанин.
И все, блин, такие моралисты стали… когда это не их касается… По большому счету ничего не разобрать было в его словах, и трансляцию уже убрали. И, если уж на то пошло — то комментарии в чатах куда похлеще его матов будут", — прокомментировала Людмила Б.
Добавим, что сам Максим Гречанин произошедшее назвал случайностью. Ведущий заявил, что сказанное им не должно было прозвучать ни в отношении ХК «Астана», ни в отношении любой другой команды. По словам комментатора, это было грубо и неэтично с его стороны, и ни в коем случае не являлось попыткой или стремлением посеять межнациональную рознь между народами двух стран.
Напомним, что комментатором «Авангарда» Максим Гречанин стал в 2016 году по итогам масштабного конкурсного проекта, который длился несколько месяцев.