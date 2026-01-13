Ричмонд
Известно место первой иордани на Крещение-2026 в Уфе

Она расположится на классическом месте в Ленинском районе столицы.

Источник: Официальная страница в соцсетях Олега Котова / vk.com

Официальная купель в Ленинском районе Уфы расположится в традиционном месте — на старице реки Белой в микрорайоне Затон в зоне отдыха «Водник». Об этом сообщил глава районной администрации Олег Котов.

«Для безопасного нахождения людей у иордани толщина ледяного покрова должна быть более 25 см. Сегодняшний мониторинг показал, что толщина ледового покрытия на старице реки Белой составляет 32 сантиметра — то есть такой лед достаточно прочен и безопасен для проведения окунания в иордани», — отметил чиновник.

В ночь с 18 на 19 января и днем 19 января на месте крещенских купаний будут организованы палатки с обогревом для переодеваний, горячий чай и полевая кухня. Также на месте будут дежурить полицейские, медики скорой помощи и спасатели.

Ранее Башинформ сообщал об организации крещенской купели в Бирске.