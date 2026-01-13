Ричмонд
Новый коррупционный скандал в Уфе: перед судом предстанет бывший руководитель подразделения «БашРТС»

В Уфе осудят за коррупцию экс-главу подразделения «БашРТС».

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело против бывшего руководителя одного из подразделений ООО «Башкирские распределительные тепловые сети». Его обвиняют в совершении коммерческого подкупа в особо крупном размере.

По данным надзорного ведомства, предприятие и адвокатская коллегия заключили договор на оказание юридических услуг. В период с января 2021 по ноябрь 2023 года обвиняемый, в чьи служебные обязанности входила организация представления интересов фирмы в судах, получал деньги от руководителя коллегии.

Как полагает следствие, эти выплаты были незаконным вознаграждением за оказание помощи юристам коллегии: содействие в представлении интересов компании в арбитражных процессах, подготовке процессуальных документов и предоставление служебной информации. Общая сумма полученного подкупа превысила 1,1 миллиона рублей, которые мужчина потратил на свои нужды.

Возбужденное на него уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

— Материалы уголовного дела в отношении лица, передавшего деньги, выделены в отдельное производство, — сообщает прокуратура.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.