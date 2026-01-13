Новый коррупционный скандал в Уфе: перед судом предстанет бывший руководитель подразделения «БашРТС»

Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело против бывшего руководителя одного из подразделений ООО «Башкирские распределительные тепловые сети». Его обвиняют в совершении коммерческого подкупа в особо крупном размере.
По данным надзорного ведомства, предприятие и адвокатская коллегия заключили договор на оказание юридических услуг. В период с января 2021 по ноябрь 2023 года обвиняемый, в чьи служебные обязанности входила организация представления интересов фирмы в судах, получал деньги от руководителя коллегии.
Как полагает следствие, эти выплаты были незаконным вознаграждением за оказание помощи юристам коллегии: содействие в представлении интересов компании в арбитражных процессах, подготовке процессуальных документов и предоставление служебной информации. Общая сумма полученного подкупа превысила 1,1 миллиона рублей, которые мужчина потратил на свои нужды.
Возбужденное на него уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
— Материалы уголовного дела в отношении лица, передавшего деньги, выделены в отдельное производство, — сообщает прокуратура.
