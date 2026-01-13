Новогодние каникулы в Казани: сколько туристов приехали и что не вошло в статистику

Директор Комитета по развитию туризма заявил, что одна из главных задач — сделать так, чтобы Казань стабильно воспринималась как одно из лучших мест в России для празднования Нового года. В планах — анонсирование крупных новогодних мероприятий будет вестись не только внутри Татарстана, но и в других городах и регионах страны.