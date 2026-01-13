Новогодние каникулы в Казани: сколько туристов приехали и что не вошло в статистику

Сколько туристов посетили Казань на новогодних праздниках, какие общественные места стали самыми популярными и как статистику подпортил «серый рынок» арендного жилья, обсудили на деловом понедельнике в мэрии города, пишет ИА «Татар-информ».
Более 200 тыс. туристов приехали в Казань в начале года.
В период с 31 декабря прошлого года по 11 января 2026 года столицу Татарстана посетили свыше 200 тыс. человек. Этот показатель оказался почти на 17% выше, чем за предыдущие новогодние каникулы. Такие цифры на деловом понедельнике в мэрии Казани привел директор Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили, сославшись на данные «Сбераналитики».
Гости города потратили около 1,6 млрд рублей на проживание, питание и досуг.
В праздничные дни гостиницы были в среднем загружены около 60%. В наиболее востребованные даты — 3 и 4 января — показатель превышал 90%. Шавлиашвили обратил внимание, что эти данные не отражают полной картины, поскольку не учитывают сегмент посуточной аренды жилья. Съемное жилье по-прежнему остается вне правового регулирования.
В мэрии призвали вывести «серый» рынок аренды из тени.
Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров, комментируя итоги новогоднего туристического сезона, отметил, что период прошел на подъеме. Показатель в 200 тыс. гостей города — это дополнительные доходы для отельеров, рестораторов и предприятий сферы услуг.
Городу необходимы новые инициативы по стимулированию турпотока в 2026 году, считает Гафаров. Требуется системная работа по легализации серого рынка сдачи квартир, который напрямую влияет как на статистику загрузки, так и на налоговые поступления.
В исполкоме подчеркнули: дальнейшее развитие туристической отрасли невозможно без учета всех сегментов размещения. В этой связи вопрос правового регулирования посуточной аренды рассматривается как один из ключевых для устойчивого роста отрасли.
Новогодняя ярмарка «Бияляй» может стать ежегодной.
Александр Шавлиашвили рассказал, какая культурная программа состоялась в праздничные дни для жителей и гостей Казани. По его словам, туристы активно посещали центральную елку у Центра семьи «Казан», главный городской каток в парке «Черное озеро», гастрольные мероприятия с участием Деда Мороза, театральные постановки, а также события на обновленном Московском рынке.
Одним из наиболее заметных событий он назвал первую новогоднюю ярмарку «Бияляй», которая проходила с 24 декабря по 8 января в парке у театра кукол «Экият». По его данным, за 15 дней работы площадку посетили свыше 200 тыс. человек — это сопоставимо с общим турпотоком в город за весь праздничный период.
Директор Комитета по развитию туризма подчеркнул, что результаты ярмарки как по посещаемости, так и по экономическим показателям подтвердили высокий потенциал проекта. У «Бияляй» есть все предпосылки для того, чтобы стать ежегодным событием и устойчивым элементом зимнего туристического предложения Казани.
Шавлиашвили отметил, что в этом году в Казани заранее подготовили специальный гид по новогодним событиям. Он распространялся на всех ключевых туристических объектах и помогал гостям ориентироваться в праздничной программе.
Казань усиливает продвижение новогоднего бренда.
Директор Комитета по развитию туризма заявил, что одна из главных задач — сделать так, чтобы Казань стабильно воспринималась как одно из лучших мест в России для празднования Нового года. В планах — анонсирование крупных новогодних мероприятий будет вестись не только внутри Татарстана, но и в других городах и регионах страны.
Новогодние события в Казани будут становиться более масштабными еще на стадии планирования. Это должно повысить конкурентоспособность Казани на фоне других туристических центров и закрепить положительную динамику турпотока, считают городские власти.
В Казани стартует этап Кубка России по лыжным гонкам.
Переходя к теме спортивных событий, председатель Комитета физической культуры и спорта города Линар Гарипов анонсировал проведение в Казани VI этапа Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования пройдут с 15 по 18 января на базе лыжно-биатлонного комплекса «Мирный».
Он отметил, что для города это станет первым всероссийским стартом в 2026 году. Соревнования проходят в Казани третий год подряд и в этот раз соберут 230 спортсменов из 32 регионов России и Белоруссии.
В комитете рассчитывают, что проведение этапа Кубка России станет дополнительным фактором привлечения гостей в город и поддержит высокий уровень событийного туризма в зимний период.