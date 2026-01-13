Володин назвал решение проблем россиян приоритетом для Госдумы

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Решение проблем граждан России, в частности, вопросы охраны здоровья, организации детского отдыха, защиты от мошенников, является приоритетом для Госдумы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Мы, со своей стороны, должны постараться сделать все для того, чтобы защитить людей от мошенников, уберечь от финансовых потерь людей. И важно, чтобы также эта работа была продолжена. Еще раз хочу подчеркнуть, решение проблем граждан — наш приоритет», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что депутаты постоянно выезжают в регионы, встречаются с людьми, которые обозначают проблемы. «Необходимо это не просто делать, но и, самое главное, решать вопросы, с которыми к нам люди обращаются. Это неотъемлемая часть нашей повестки», — добавил председатель ГД.
По словам Володина, в числе вопросов — охрана здоровья россиян и детей, а также организация их отдыха. «Мы эти вопросы с вами взяли на постоянный контроль, и правильно будет, чтобы они также оставались приоритетом нашей работы в ходе десятой сессии», — уточнил он.