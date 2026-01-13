Володин назвал решение проблем россиян приоритетом для Госдумы

«Мы, со своей стороны, должны постараться сделать все для того, чтобы защитить людей от мошенников, уберечь от финансовых потерь людей. И важно, чтобы также эта работа была продолжена. Еще раз хочу подчеркнуть, решение проблем граждан — наш приоритет», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.