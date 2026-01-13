Суд признал исключение из ЕГРЮЛ компании мужа Блиновской законным

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, отказавшейся признать незаконным решение налоговой инспекции об исключении из ЕГРЮЛ столичного ООО «Океан молодости», которое принадлежало Алексею Блиновскому, мужу «королевы марафонов» Елены Блиновской, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Решение межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России № 46 по Москве от 1 апреля 2024 года оспаривала Мария Ознобихина, финансовый управляющий Блиновской. Она просила обязать инспекцию исключить из ЕГРЮЛ запись от 18 июля 2024 года о прекращении деятельности ООО «Океан молодости».
Арбитражный суд Москвы в сентябре заявление Ознобихиной отклонил, вышестоящий суд во вторник отклонил и ее апелляционную жалобу на это решение.
В суде первой инстанции представитель финансового управляющего говорил, что исключение компании из ЕГРЮЛ делает неисполнимым приговор по уголовному делу Блиновской, в котором наложен арест на имущество ООО «Океан молодости». При этом о наличии какого-либо имущества у этой фирмы пока неизвестно, уточнил юрист.
Юрист также пояснил, что Блиновские не могли раньше оспорить решение налоговой, так как находились либо под арестом, либо под запретом определенных действий, а финуправляющий узнал о компании из приговора в марте 2025 года.
Юрист ФНС сообщил в суде, что в отношении юрлица в ЕГРЮЛ имелись недостоверные сведения, в связи с чем в 2022 году, еще до задержания Блиновской, была начата процедура ликвидации, которая не предполагает уведомление учредителя.
Суд, отказывая Ознобихиной, отметил в решении, что в случае обнаружения в последующем имущества ликвидированной компании заявитель сможет заявить свои права на него.
По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО «Океан молодости» была «общая врачебная практика». В системе «БИР-Аналитик» говорится, что по итогам 2022 года компания имела убыток свыше 24 миллионов рублей.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил её к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.