В Новосибирске вечерние пробки 13 января достигли 9 баллов

В Новосибирске вечером образовались серьезные заторы — уровень пробок достиг 9 баллов. Движение затруднено почти во всех районах города, особенно в центре и на выездах. Об этом сообщают онлайн-карты.
По данным онлайн-карт, сильнее всего стоят дороги в Центральном районе. Плотный трафик зафиксирован на Красном проспекте, улицах Гоголя, Кропоткина, Ипподромской, Фабричной и Станционной. Практически не движется транспорт в районе площади Ленина.
Заторы образовались на улицах Петухова и Титова, а также на подъездах к крупным развязкам. Красным отмечены участки на Большевистской улице и в районе выезда к мостам.
Серьезно затруднено движение на мостах через Обь, особенно в центральной части города — автомобили движутся медленно в обоих направлениях.