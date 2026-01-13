В СЖР назвали главные вызовы в журналистике в условиях информационной войны

«Союз журналистов постоянно в контакте со всеми профильными институтами общественными, которые занимаются законотворчеством, непосредственно связанным с нашей профессией… Мы постоянно присутствуем на заседаниях Комитета (Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи — ред.) и оцениваем все возможные предложения, а также сами вносим разнообразные предложения, связанные с тем, чтобы журналистам было удобно работать, чтобы никто им не мешал, чтобы была помощь со стороны государства», — добавил Соловьев.