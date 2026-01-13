В СЖР назвали главные вызовы в журналистике в условиях информационной войны

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Главными вызовами для журналистики в условиях информационной войны стали фейки и дипфейки, рассказал РИА Новости председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в День российской печати.
День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года.
«Самые большие вызовы (в журналистике — ред.) — это фейк-ньюс и дипфейки, которые развиваются с невероятной скоростью… Сейчас, в момент противостояния, когда против нашей страны ведется небывалая в истории информационная война с применением самых грязных технологий, именно подобные приемы позволяют нашим недругам, мастерам провокаций, вбрасывать в общественное сознание, в аудиторию фейки», — рассказал Соловьев.
Он добавил, что для журналистов очень важно научиться «фильтровать информацию», чтобы фейковые новости не долетели до аудитории. Соловьев подчеркнул, что необходимо многократно проверять материалы, в этом, по его словам, большая составляющая работы журналиста. Он также подчеркнул, что со стороны СЖР ведется большая поддержка представителей СМИ.
«Союз журналистов постоянно в контакте со всеми профильными институтами общественными, которые занимаются законотворчеством, непосредственно связанным с нашей профессией… Мы постоянно присутствуем на заседаниях Комитета (Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи — ред.) и оцениваем все возможные предложения, а также сами вносим разнообразные предложения, связанные с тем, чтобы журналистам было удобно работать, чтобы никто им не мешал, чтобы была помощь со стороны государства», — добавил Соловьев.
В этот день, 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года, в Москве вышла первая русская газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах». Издание было осуществлено по указу российского императора Петра I «О печатании газет для извещения оными о заграничных и внутренних происшествиях».