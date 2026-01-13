Калининградская епархия не организует купания на Крещение-2026

«Это не Покаяние, в котором прощаются грехи, и не соборование, которое есть молитва об исцелении болезней. Крещенские купания — это добрая православная бравада. Сильный здоровый человек может испытать свою силу духа, но, если есть хронические заболевания или преклонный возраст, не надо искушать Бога», — говорится в сообщении епархии.