Калининградская епархия не организует купания на Крещение-2026

Калининградская епархия не будет заниматься организацией купаний на Крещение-2026. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе епархии.
Отмечается, что купания — это своеобразные народные гулянья, где можно показать удаль молодецкую, если, конечно, позволяет здоровье. Церковь одобряет подобные гулянья, но не организует их, «чтобы не сложилось мнение о какой-то таинственной, священной сути этого действия».
Священники говорят, что купание не заменяет церковного богослужения и молитвы, не спасает человека и не делает его православным.
«Это не Покаяние, в котором прощаются грехи, и не соборование, которое есть молитва об исцелении болезней. Крещенские купания — это добрая православная бравада. Сильный здоровый человек может испытать свою силу духа, но, если есть хронические заболевания или преклонный возраст, не надо искушать Бога», — говорится в сообщении епархии.
12 января на оперативном совещании в правительстве также обсуждали тему предстоящих купаний. По данным МЧС, в некоторых муниципалитетах они организованы будут. Например, на частных территориях вроде комплекса «Подворье» в Гурьевском районе.
В Русской православной церкви Крещение отмечают 19 января — ежегодно, в том числе и в 2026 году.