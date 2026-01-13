Ричмонд
Женщина пропала в Башкирии накануне Рождества: о ее судьбе ничего неизвестно уже неделю

В Башкирии семь дней разыскивают пропавшую 60-летнюю женщину.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии идут поиски 60-летней Людмилы Комаровой из Нефтекамска. Ее местонахождение, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан», остается неизвестным уже семь дней — с 6 января.

Приметы разыскиваемой: ее рост — 158 сантиметров, у нее худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. В день исчезновения была одета в бледно-желтый пуховик, синие джинсы, черные сапоги и светлую шапку.

Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном месте нахождения женщины или видел кого-то, похожего на ее описание, немедленно сообщить на горячую линию поискового отряда 8 (800) 700−54−52 или по единому номеру экстренных служб 112.

Также поисковики обращаются за помощью к добровольцам, готовым присоединиться к поисковым мероприятиям на местности.

